Мостовой заявил, что у «Спартака» есть преимущество в футбольном и ментальном плане над «Зенитом»

Бывший полузащитник сборных России и СССР Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».

«Перед матчем «Спартака» и «Зенита» все сложилось объективно — то, о чем мы говорили в начале сезона. Мне кажется, в этой встрече у красно-белых есть преимущество. В процентном соотношении я бы поставил 65 на 45. После первого тура я говорил, что «Зенит» залихорадит и затрясет, так и происходит. Петербуржцы еще ни одного матча не выиграли так уверено, как в том году. Даже последнюю игру они мучились, и, если бы не поставили бы пенальти , то непонятно что было бы. Поэтому у «Спартака» есть преимущество и в футбольном, и в ментальном плане. Сейчас даже другие команды выходят против «Зенита» и думают, что такой команде они уже ничем не уступают. Поэтому можно спокойно бороться с ними», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сине-бело-голубые с 7 очками расположились на 6-й позиции.