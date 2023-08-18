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Сегодня, 10:26

Мостовой заявил, что у «Спартака» есть преимущество в футбольном и ментальном плане над «Зенитом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборных России и СССР Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».

«Перед матчем «Спартака» и «Зенита» все сложилось объективно — то, о чем мы говорили в начале сезона. Мне кажется, в этой встрече у красно-белых есть преимущество. В процентном соотношении я бы поставил 65 на 45. После первого тура я говорил, что «Зенит» залихорадит и затрясет, так и происходит. Петербуржцы еще ни одного матча не выиграли так уверено, как в том году. Даже последнюю игру они мучились, и, если бы не поставили бы пенальти , то непонятно что было бы. Поэтому у «Спартака» есть преимущество и в футбольном, и в ментальном плане. Сейчас даже другие команды выходят против «Зенита» и думают, что такой команде они уже ничем не уступают. Поэтому можно спокойно бороться с ними», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сине-бело-голубые с 7 очками расположились на 6-й позиции.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-u-spartaka-est-preimushestvo-i-v-futbolnom-i-v-mentalnom-plane-nad-zenitom-275238/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
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 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
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 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
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 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
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Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
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Спартак – Зенит
 - : -
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