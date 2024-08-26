Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:50

Мостовой — о лидерстве «Локомотива» в РПЛ: «Команда удивляет. Не ожидал такого»

Telegram Дзен

Экс-игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой в комментарии «СЭ» оценил победу «Локомотива» над «Ростовом» (3:2) в 6-м туре РПЛ.

«Я действительно удивлен их результатами, и думаю, что не я один. Это действительно неожиданно, ведь, посмотрев первые два тура, с «Акроном» и «Динамо», я думал, что им в этом сезоне будет непросто. Но мы видим, что команда бежит и играет, молодежь очень неплохо выглядит, поэтому они молодцы. Еще не стоит забывать трансферное окно, где они потеряли нескольких лидеров: Глушенкова, Дзюбу, Миранчука. В любом случае, сейчас команда удивляет. Честно, я такого от них не ожидал», — сказал Мостовой «СЭ».

Также бывший футболист высказал мнение об амбициях «Локомотива» в этом сезоне.

«Давайте посмотрим. Я не сторонник сразу возносить, как у нас любят делать. Сейчас сразу начнут возносить до небес их тренера Галактионова. Давайте смотреть спокойно. Пока никто ничего еще не выиграл. А то бывает, что человека возносят-возносят, а потом смотришь, а он за 10 лет работы так ничего и не выиграл, но люди его лизанием занимаются. Особенно комментаторы, которые при счете 2:0 начинают зализывать, а потом случается 2:2 или поражение, и они минут 15 про человека ничего не говорят», — добавил Мостовой.

После победы над ростовчанами «Локомотив» с 15 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре железнодорожники 1 сентября сыграют против «Краснодара».

Денис Сафронов

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ отреагировали на скандал с Петровым
Станкович поцеловал в голову Эраковича после удаления в матче «Зенит» — «Спартак»
В Кремле пообещали ответ на действия Украины в Курской области
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
В Госдуме допустили появление новых программ льготной ипотеки
Маск заявил о способности России спасти экипаж Starliner
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Футболисты «Ахмата» Бериша и Богосавац выбыли на полгода из-за травм
Колосков возмутился непоказанной Кордобе красной карточке за столкновение с Луневым
Смородская: «Нынешнее первое место «Локомотива» ни о чем не говорит»
Лидерство яркого «Локо» с десятью россиянами в основе — приятный сюрприз. Но Галактионову нужно усиление
КДК РФС накажет «Локомотив» по итогам матча против «Ростова»
КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков в матче против «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глебов — о возможном переходе в «Спартак»: «Обсуждали с Карпиным эту ситуацию. Знаю его позицию»

Мостовой — о борьбе за чемпионство в РПЛ: «Может быть, пришло время сменить победителя»