Мостовой заявил, что в провале «Динамо» виноваты игроки

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович отстранен от работы с основной командой.

«Немного непонятно, почему нельзя было дождаться конца сезона, а потом уже принимать решение по тренеру. Сейчас во всем обвиняют Йокановича, хотя не он принимал все решения и не он выходил на поле. В провале «Динамо» по большей части виноваты игроки, а не тренер. Если бы там молодежь была поскромнее, не возвышала себя после двух-трех удачных матчей, не было бы столько проблем. Думаю, Йоканович не заслужил такого отношения к себе. Ну, посмотрим, кто придет на его место и как он изменит ситуацию», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

54-летний сербский специалист Славиша Йоканович возглавил «Динамо» летом 2022 года. В 36 матчах под его руководством бело-голубые одержали 16 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

По данным «СЭ», новым главным тренером «Динамо» будет Марко Николич.