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29 марта, 11:10

Мостовой заявил, что вел переговоры с издательством о выпуске сборника своих стихов

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Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» рассказал о процессе переговоров по выпуску собственной поэзии.

«Ко мне обратились, поскольку увидели мои высказывания, небольшие комментарии в смешных стишках. Сказали: «Александр, а не хотите что-нибудь выпустить»? Я ответил: «Нет, в принципе, никогда не собирался и не думал об этом». Но для этого надо очень много стихов, у меня то их немного. Бывает где-то что-то — и все. Ну завтра или послезавтра, может, еще что-то навеет. Я не исключаю, что, может, какую-то брошюрку выпущу смешную на 2-3 страницы. Как эти программки к футболу», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее о переговорах Мостового с издательством сообщил Mash на спорте.

Будучи игроком, Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес». Он является двукратным чемпионом СССР в составе красно-белых.

Александр Абустин

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Александр Мостовой
Футбол
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