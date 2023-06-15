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Сегодня, 16:51

Мостовой заявил, что вряд ли возглавит «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал об ожиданиях от учебы на лицензию Pro и возможной работе в «Спартаке».

«Когда начало обучения? В начале августа. Помимо меня еще 100 человек идут учиться. Они намного моложе меня, поэтому, возможно у них вырисовываются какие-то перспективы. А мне-то что? Я о перспективах не думаю. Возглавить «Спартак»? Да нет. «Спартак» — вряд ли. Елки-палки, я 15 лет как вернулся в Россию — и ни одного предложения от «Спартака». Ни в каком качестве», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В мае Мостовой подал документ в академию Российского футбольного союза, он будет проходить обучение по специальной программе УЕФА для профессиональных игроков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-ya-vryad-li-vozglavlyu-spartak/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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