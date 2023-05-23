Мостовой заявил, что заплатит за свою тренерскую лицензию сам

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что оплатит положенную сумму за обучение на тренерскую лицензию.

«Это обычная процедура, я не исключение. Если хочешь учиться, то нужно платить. Другое дело, что кто-то может не играть 25 лет на высоком уровне и за него заплатят. Я же буду сам платить. Все просто», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Ранее сообщалось, что 54-летнему специалисту нужно заплатить 350 тысяч рублей. Столько стоит курс обучения на программу «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов» в академии РФС.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за «Спартак», «Бенфику», «Сельту», «Алавес» и другие команды. В составе красно-белых он стал двукратным чемпионом СССР.