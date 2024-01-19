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Сегодня, 00:58

Мостовой: «Я все жду предложения от «Спартака», но, видимо, никогда не дождусь»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, какой клуб хотел бы тренировать.

«Тренерская карьера? Я все жду предложения от «Спартака», но, видимо, никогда не дождусь. Общался с Андреем Канчельскисом: он возглавил «Мурас Юнайтед» и позвал меня на стажировку. Посмотрим, как все сложится, — сейчас он уже уехал, а у меня все же тут свои дела. Если что, то поедем. Зовут также и в «Сельту», но все же в приоритете сначала поработать в России — за рубежом сейчас в определенной степени россияне чужие», — цитирует Мостовго RT.

21 августа 2023 года 55-летний Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.

Ранее Мостовой заявил, что в «Спартаке» прошел один из лучших периодов в его жизни. Он выступал за красно-белых с 1987 по 1992 год и вместе с ними стал двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубка Федерации футбола СССР.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1260127-mostovoi-trener-karera-predlozhenie-ozhidaniya
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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