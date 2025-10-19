Мостовой заявил о готовности стать помощником нового генерального директора «Спартака» Некрасова

19 октября, 20:50
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил возможность своей работы в клубе.
Ранее Мостовой рассказал, что посетил домашний матч красно-белых с «Ростовом» (1:1) в 12-м туре РПЛ по приглашению нового генерального директора москвичей Сергея Некрасова.
«Надеюсь, что где-то нужны будем «Спартаку» в какой-нибудь мере. Каких только людей уже не было в клубе — все кроме тех, кто нужен. Готов ли я стать помощником Сергея Некрасова? С удовольствием! Но сам я никогда не лезу никуда. Этим я отличаюсь от многих. Я никогда не перехожу никому дорогу», — сказал Мостовой «СЭ».
«Спартак» объявил о назначении Некрасова 6 октября. Он сменил на этом посту Олега Малышева, который работал с июня 2023 года.
Симон Вирсаладзе
Кто эти МЫ?
20.10.2025
Slim Tallers
Мне кажется,Мостовой перерос эту должность. Его нужно назначить помощником Бубнова - тот его так пиарит,что заслужил.
20.10.2025
Береги руку, Сеня!
"Сам я никогда не лезу никуда", "только в Спартак". Угомонись уже, Александр, ну нет прохода от тебя нигде.
20.10.2025
fell62
сборная Немецкой Психолиги )))
20.10.2025
fell62
но человек говно ...
20.10.2025
Artorixus
А сколько было клованов до? А и ни счесть. Этот то хотя бы наш, Царь как -никак.
20.10.2025
hattabych
Советником... внештатным, на общественных началах.
20.10.2025
knight templar
А помощником дворника в тарасовке он стать не хочет?
19.10.2025
hant64
Да, отребье вроде тебя, действительно жить мешает. Иногда.:slight_smile:
19.10.2025
Sehrgut
Всратый это ты Мудила недоношеная.. а Царь Великий футболист!!!
19.10.2025
Sehrgut
А тебе чё Отребье, жить мешает?! -))
19.10.2025
DemolisherAjax
"Но сам я никогда не лезу никуда." Ты каждый день из всех щелей лезешь со своим всратым мнением,не лезет он xD
19.10.2025
Berkut-7
-НА управляющим стадиона 1 человек ?! Мостовой-Я! -НА тренерскую должность 1 человек?! Мостовой-Я! - НА помошника генерального директора 1 человек?! Мостовой -Я! -ДА погодиде вы гражданин !!! Мостовой -Я!
19.10.2025
Sehrgut
Иди на hуй
19.10.2025
Rais Zh
После назначения это была первая игра. Журналисты будут внимательно следить, кто будет приглашен на следующие игры Спартака. Толковый советник гендиру, пришедшему не из спортивной сферы нужен.
19.10.2025
555 555
Надеюсь,хуже не будет.
19.10.2025
Victorns
Но сам я никогда не лезу никуда. Этим я отличаюсь от многих. - И такого клоуна Спартак возьмет?
19.10.2025
Робин из Локсли
Видать очень сурьёзный человек этот Некрасов, если у него сам Царь в помошниках
19.10.2025
Роман Морковкин
Бориску на царство? :hugging: Саню, конечно, поддержим. Морально. Духовно. Как угодно. Перлы прекрасные выдаёт. Троллит и так называемых журналистов, и полчище конебамжов тоже. Царь может.
19.10.2025
Феликс_Забанен
на фоне той дичи, что творится с клюуом Мостовой не так уже и плох
19.10.2025
AlexCS4
>Все хотят получать халявные бабки, ни за что не отвечая))) И что не так? Все знают, что в ФКСМ это прокатывает. Нормальная тема.
19.10.2025
AlexCS4
Некрасов сразу заявил, что в футболе он лох, но ему поможет опыт банковского управления.
19.10.2025
AlexCS4
Осмелюсь поинтересоваться , в плане повышения образованности, а вы за какой клуб болеете? :)
19.10.2025
AlexCS4
Еще неделю назад заявлял. Некрасов банкир, но ведь не идиот?
19.10.2025
Gordon
Нам уже пофигу - один хрен бардак. А так будет тоже бардак, зато смешной)
19.10.2025
hant64
Фанаты Спартака уже должны немного напрягаться - Мост всё ближе к клубу, подкрадывается исподволь)).
19.10.2025
Sehrgut
Молодец Саня :thumbsup:- дай Бог :stadium:?!!! Мы тебя всегда поддержим...
19.10.2025
Аз есмь
Мостовой, в отличие от лукойловских манагеров, хоть немного разбирается в футболе. Пусть порулит немного. Хуже уже не будет.:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:
19.10.2025
Роман Морковкин
Свят, свят, свят.
19.10.2025
sdf_1
Только главным тренером. Помощников у Некрасова и без Мостового хватает
19.10.2025
Желтый полосатик
"Луис Гарсия готов возглавить «Спартак»" "Мостовой заявил о готовности стать помощником нового генерального директора «Спартака»" Все хотят получать халявные бабки, ни за что не отвечая)))
19.10.2025
AZ
Выбери меня, выбери меня, денежный мешок завтрашнего дня)))
19.10.2025