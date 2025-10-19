Мостовой заявил о готовности стать помощником нового генерального директора «Спартака» Некрасова

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил возможность своей работы в клубе.

Ранее Мостовой рассказал, что посетил домашний матч красно-белых с «Ростовом» (1:1) в 12-м туре РПЛ по приглашению нового генерального директора москвичей Сергея Некрасова.

«Надеюсь, что где-то нужны будем «Спартаку» в какой-нибудь мере. Каких только людей уже не было в клубе — все кроме тех, кто нужен. Готов ли я стать помощником Сергея Некрасова? С удовольствием! Но сам я никогда не лезу никуда. Этим я отличаюсь от многих. Я никогда не перехожу никому дорогу», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» объявил о назначении Некрасова 6 октября. Он сменил на этом посту Олега Малышева, который работал с июня 2023 года.