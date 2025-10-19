Видео
19 октября, 20:50

Мостовой заявил о готовности стать помощником нового генерального директора «Спартака» Некрасова

Александр Абустин
корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил возможность своей работы в клубе.

Ранее Мостовой рассказал, что посетил домашний матч красно-белых с «Ростовом» (1:1) в 12-м туре РПЛ по приглашению нового генерального директора москвичей Сергея Некрасова.

«Надеюсь, что где-то нужны будем «Спартаку» в какой-нибудь мере. Каких только людей уже не было в клубе — все кроме тех, кто нужен. Готов ли я стать помощником Сергея Некрасова? С удовольствием! Но сам я никогда не лезу никуда. Этим я отличаюсь от многих. Я никогда не перехожу никому дорогу», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» объявил о назначении Некрасова 6 октября. Он сменил на этом посту Олега Малышева, который работал с июня 2023 года.

34

  • Симон Вирсаладзе

    Кто эти МЫ?

    20.10.2025

  • Slim Tallers

    Мне кажется,Мостовой перерос эту должность. Его нужно назначить помощником Бубнова - тот его так пиарит,что заслужил.

    20.10.2025

  • Береги руку, Сеня!

    "Сам я никогда не лезу никуда", "только в Спартак". Угомонись уже, Александр, ну нет прохода от тебя нигде.

    20.10.2025

  • fell62

    сборная Немецкой Психолиги )))

    20.10.2025

  • fell62

    но человек говно ...

    20.10.2025

  • Artorixus

    А сколько было клованов до? А и ни счесть. Этот то хотя бы наш, Царь как -никак.

    20.10.2025

  • hattabych

    Советником... внештатным, на общественных началах.

    20.10.2025

  • knight templar

    А помощником дворника в тарасовке он стать не хочет?

    19.10.2025

  • hant64

    Да, отребье вроде тебя, действительно жить мешает. Иногда.:slight_smile:

    19.10.2025

  • Sehrgut

    Всратый это ты Мудила недоношеная.. а Царь Великий футболист!!!

    19.10.2025

  • Sehrgut

    А тебе чё Отребье, жить мешает?! -))

    19.10.2025

  • DemolisherAjax

    "Но сам я никогда не лезу никуда." Ты каждый день из всех щелей лезешь со своим всратым мнением,не лезет он xD

    19.10.2025

  • Berkut-7

    -НА управляющим стадиона 1 человек ?! Мостовой-Я! -НА тренерскую должность 1 человек?! Мостовой-Я! - НА помошника генерального директора 1 человек?! Мостовой -Я! -ДА погодиде вы гражданин !!! Мостовой -Я!

    19.10.2025

  • Sehrgut

    Иди на hуй

    19.10.2025

  • Rais Zh

    После назначения это была первая игра. Журналисты будут внимательно следить, кто будет приглашен на следующие игры Спартака. Толковый советник гендиру, пришедшему не из спортивной сферы нужен.

    19.10.2025

  • 555 555

    Надеюсь,хуже не будет.

    19.10.2025

  • Victorns

    Но сам я никогда не лезу никуда. Этим я отличаюсь от многих. - И такого клоуна Спартак возьмет?

    19.10.2025

  • Робин из Локсли

    Видать очень сурьёзный человек этот Некрасов, если у него сам Царь в помошниках

    19.10.2025

  • Роман Морковкин

    Бориску на царство? :hugging: Саню, конечно, поддержим. Морально. Духовно. Как угодно. Перлы прекрасные выдаёт. Троллит и так называемых журналистов, и полчище конебамжов тоже. Царь может.

    19.10.2025

  • Феликс_Забанен

    на фоне той дичи, что творится с клюуом Мостовой не так уже и плох

    19.10.2025

  • AlexCS4

    >Все хотят получать халявные бабки, ни за что не отвечая))) И что не так? Все знают, что в ФКСМ это прокатывает. Нормальная тема.

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Некрасов сразу заявил, что в футболе он лох, но ему поможет опыт банковского управления.

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Осмелюсь поинтересоваться , в плане повышения образованности, а вы за какой клуб болеете? :)

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Еще неделю назад заявлял. Некрасов банкир, но ведь не идиот?

    19.10.2025

  • Gordon

    Нам уже пофигу - один хрен бардак. А так будет тоже бардак, зато смешной)

    19.10.2025

  • hant64

    Фанаты Спартака уже должны немного напрягаться - Мост всё ближе к клубу, подкрадывается исподволь)).

    19.10.2025

  • Sehrgut

    Молодец Саня :thumbsup:- дай Бог :stadium:?!!! Мы тебя всегда поддержим...

    19.10.2025

  • Аз есмь

    Мостовой, в отличие от лукойловских манагеров, хоть немного разбирается в футболе. Пусть порулит немного. Хуже уже не будет.:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

    19.10.2025

  • Роман Морковкин

    Свят, свят, свят.

    19.10.2025

  • sdf_1

    Только главным тренером. Помощников у Некрасова и без Мостового хватает

    19.10.2025

  • Желтый полосатик

    "Луис Гарсия готов возглавить «Спартак»" "Мостовой заявил о готовности стать помощником нового генерального директора «Спартака»" Все хотят получать халявные бабки, ни за что не отвечая)))

    19.10.2025

  • AZ

    Выбери меня, выбери меня, денежный мешок завтрашнего дня)))

    19.10.2025

    Александр Мостовой
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
