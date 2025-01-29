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Сегодня, 17:45

Мостовой заявил о желании поработать в тренерском штабе Черчесова

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой ответил на вопрос о желании поработать в штабе Станислава Черчесова.

27 января 61-летний Черчесов вместе со своим штабом покинул сборную Казахстана, где работал с лета 2024 года. С 2016 по 2021 год тренер возглавлял сборную России.

«Если Станислав Саламович возглавит в ближайшее время какую-нибудь команду и пригласит меня, конечно, я рассмотрю предложение. Мы же со Стасом давно знакомы и вместе играли. Ну, бывает, что иногда общаемся, переписываемся... Так что, да, я готов поработать в тренерском штабе Черчесова. Посмотрим, что будет», — заявил Мостовой «РБ Спорт».

Экс-футболист проходил обучение в тренерской академии РФС с мая 2023 по ноябрь 2024 года, а также стажировался в московском «Динамо».

Источник: РБ Спорт
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Александр Мостовой
Станислав Черчесов
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