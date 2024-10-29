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29 октября, 23:55

Мостовой заявил о желании пройти стажировку в «Зените»

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Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой рассказал о желании пройти стажировку в тренерском штабе «Зенита».

Ранее Мостовой, который сейчас учится на тренерскую лицензию в академии РФС, должен был пройти стажировку в штабе Деяна Станковича в «Спартаке». Однако клуб отменил ее после высказываний Мостового о том, что Станкович как тренер не лучше него.

«Пойду ли стажироваться в «Зенит», если позовут? Почему нет? Конечно!» — заявил Мостовой.

В текущем сезоне «Зенит» после 13 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
ФК Зенит

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