Мостовой заявил о желании пройти стажировку в «Зените»

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой рассказал о желании пройти стажировку в тренерском штабе «Зенита».

Ранее Мостовой, который сейчас учится на тренерскую лицензию в академии РФС, должен был пройти стажировку в штабе Деяна Станковича в «Спартаке». Однако клуб отменил ее после высказываний Мостового о том, что Станкович как тренер не лучше него.

«Пойду ли стажироваться в «Зенит», если позовут? Почему нет? Конечно!» — заявил Мостовой.

В текущем сезоне «Зенит» после 13 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 30 очков.