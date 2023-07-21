Мостовой: «Зенит» в любом случае остается фаворитом на чемпионство»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

«Зенит» в любом случае остается фаворитом на чемпионство в следующем сезоне. Мы ведь берем в расчет не одну игру, а целый чемпионат. Команда имеет преимущество за счет своих легионеров. «Зенит» и остальные будут создавать интригу. Так происходит уже несколько лет. Далее идут ЦСКА, «Спартак», я думаю, что еще «Динамо». «Бело-голубые» тоже когда-то должны подтянуться. Эти команды и будут создавать интригу. Сейчас как раз клубы могут воспользоваться этой интригой, потому что «Зенит», возможно, покинет Вендел, про Малкома тоже поступает разная информация», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Первый матч стартового тура РПЛ пройдет сегодня, 21 июля в Москве. «Динамо» встретится с «Краснодаром», начало матча в 19.00 мск.