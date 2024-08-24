Мостовой: «В матче «Зенита» и «Спартака» ожидаю увидеть осторожный футбол»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«В матче «Зенита» и «Спартака» я ожидаю увидеть осторожный футбол. Потому что питерцы выйдут на поле без нескольких ключевых игроков, а москвичи сейчас поймали кураж. Думаю, «Зенит» не захочет вступить в открытый бой, поскольку на данный момент позиции «Спартака» выглядят предпочтительнее. Но предсказать исход этой встречи очень сложно», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

После пяти туров «Зенит» с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Спартак» с 10 очками — на четвертой строчке.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 мск.