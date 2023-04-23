Мостовой жестко раскритиковал арбитра Кукуяна в матче «Ростова»: «Все спорные моменты свистел против «Урала»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал для «СЭ» судейство в матче 24-го тура РПЛ «Урал» ? «Ростов» (1:3).

«Есть ли ощущение что «Ростов» специально тянут? Есть, конечно. У судей главная проблема, что они никогда не играли в футбол. Они не разбираются в тонкостях и нюансах. Гол при счете 1:0, когда «Урал» сравнивает, чистейший. Бедный Бикфалви даже не понял, что придумал Кукуян. Последнего пенальти однозначно не было. Нам показали несколько раз, человек сначала выбивает мяч, а потом тот прыгает. Грубейшая ошибка Кукуяна. Все спорные моменты Кукуян свистел против «Урала». Это было видно. Сейчас надо посмотреть, что скажут после. Сейчас же стали судей дисквалифицировать. Будет интересно посмотреть. Но это наш футбол. Мы уже должны привыкнуть. Судьи тем более наши. Кошмар», — сказал Мостовой «СЭ».

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков за 24 тура. «Урал» находится на 11-м месте с 25 очками.

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