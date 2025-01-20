Мовсесьян: «При Николиче мое общение с тренерским штабом ЦСКА стало нежелательно»

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян ответил, влиял ли он на трансферную кампанию клуба после назначения Марко Николича на пост главного тренера.

«После назначения Марко Николича руководство давало мне понять, что мое общение с тренерским штабом нежелательно, есть другой специалист. Мое мнение: не зная требований тренера, невозможно подобрать качественного кандидата. Руководство сообщило мне, что требования остались те же. За карьеру футболиста, скаута и спортивного директора появилось понимание, что у двух тренеров не может быть одинаковых требований к позициям. Всегда есть какие-то нюансы, в которых кроется суть», — цитирует Мовсесьяна Metaratings.ru.

Мовсесьян работал в ЦСКА на разных должностях начиная с 2012 года. В 2022-м он занимал пост спортивного директора московского клуба.