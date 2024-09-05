Мовсисян: «Тикнизяну надо поскорее ехать в европейский чемпионат»

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян поделился мнением об интересе «Севильи» к 25-летнему полузащитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Однозначно Тикнизян готов к уровню ла лиги. Интерес от «Севильи» говорит о том, что Наир — высококвалифицированный футболист. Ему поскорее надо ехать в европейский чемпионат. Очень много примеров есть в футболе, когда футболисты раскрываются в более позднем возрасте, но Тикнизяну сейчас 25 лет. Я бы сказал, что он еще молодой и сейчас самый возраст для шага вперед. Я думаю, что по игровым качествам он готов заиграть в Европе», — сказал Мовсисян Metaratings.ru.

25-летний Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Сезон-2023/24 с 6 голами в РПЛ стал для него самым результативным в профессиональной карьере. В нынешнем чемпионате России в его активе 6 игр и 2 гола.