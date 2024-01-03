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3 января, 22:55

Мовсисян высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ после первой части сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Краснодара» и сборной Армении Юра Мовсисян высказался о лидерстве «быков» в РПЛ после первой части сезона.

«Сперцян для меня — уникальный парень. «Краснодару» для успеха обязательно нужен армянский игрок с десятым номером! У меня нет возможности следить за матчами команды, но они большие молодцы. У меня большая любовь и уважение к клубу. Галицкий, Хашиг и Фундукян для меня родные люди. Желаю им больших успехов! Они очень хорошие люди и я знаю, что они добьются своей цели. Потому что хорошим людям всегда вознаграждает. Очень рад за них!» — приводит слова Мовсисяна Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/movsisyan-krasnodaru-dlya-uspekha-nuzhen-armyanskii-igrok-s-desyatym-nomerom-320941/
Эдуард Сперцян
Юра Мовсисян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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