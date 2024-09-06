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Сегодня, 21:22

Мовсисян заявил, что готов пригласить игроков из России в свой американский клуб

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» и владелец американского клуба «Брэйв Лайонс» Юра Мовсисян рассказал, что готов подписать в свою команду игроков из России.

«Мы, наверное, еще настолько не доросли, чтобы я смотрел в сторону РПЛ. Мой клуб полупрофессиональный. Не думаю, что кого-то из РПЛ заинтересует наш клуб. Но если кто-то захочет приехать из России, то буду рад! Мои двери всегда открыты», — цитирует Мовсисяна Metaratings.

Мовсисян завершил карьеру в 2021 году. С 2011 по 2013 годы он выступал за «Краснодар», а позже перешел в «Спартак», который покинул в 2017 году.

Источник: Metaratings
Юра Мовсисян
Футбол

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