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Сегодня, 00:40

Мойзес эмоционально рассказал о важности для него победы над «Акроном»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Мойзес рассказал о важности победы над «Акроном» (4:0) в матче 6-го тура РПЛ. Бразилец в этой игре забил один гол.

«В первую очередь хочу поздравить всех партнеров по команде. Мы играли дома. Нам было необходимо победить, особенно после поражения в прошлой игре. Сейчас нужно продолжать тренироваться, чтобы побеждать в следующих матчах.

Сегодня для меня был особенный матч. В этом месяце я отмечаю 12 лет моей профессиональной карьеры. Количество игр — 405. Я очень счастлив. Моя дочка сегодня вышла вместе со мной. Моя супруга тоже здесь, мои друзья здесь со мной. Я оглядываюсь назад на свой путь. Я вижу, что когда находился далеко от своей семьи. Это имело смысл. Мои папа с мамой, мои браться, моя супруга. (Плачет.) Мои тетя, дядя, друзья, двоюродные братья. Они все для меня делали, помогали мне. Господь Бог на первом месте. Я счастлив. Счастлив, что я и моя семья этого достигли. Но нам еще предстоит многое достичь. Я очень благодарен ЦСКА», — приводит слова Мойзеса пресс-служба клуба.

 
Мойзес в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo;. У ЦСКА сложности с прямыми конкурентами. Остальных команда Николича громит на заказ

 

ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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