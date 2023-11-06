Мойзес считает «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» главными соперниками ЦСКА в борьбе за чемпионство

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал победу команды над «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ (3:2).

«Победа над «Пари НН» очень важна для нас. Мы взяли три очка и смогли подняться в турнирной таблице. Это не может не радовать. Мы долго не могли выиграть, но день за днем продолжали работать над собой. Все игроки были сконцентрированы на тренировках, и шаг за шагом мы пришли к победам», — цитирует Мойзеса Metaratings.ru.

Также футболист назвал главных соперников команды в чемпионате России.

«Главные соперники ЦСКА? «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», но мы должны думать о себе», — добавил он.

«Краснодар» набрал 31 очко и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России. 11 ноября «быки» на выезде сыграют против «Зенита», который идет вторым в РПЛ, имея в активе 29 очков.