Мойзес назвал «Зенит» фаворитом нового сезона РПЛ

Защитник ЦСКА Мойзес назвал «Зенит» фаворитом сезона.

«Что нужно ЦСКА, чтобы обогнать «Зенит»? Российская премьер-лига — очень сложный турнир. В ней достаточно сильных команд, которые заслуживают похвалы. А у «Зенита» состав крайне мощный, отдаем себе в этом отчет. «Зенит», безусловно, фаворит — с учетом скамейки, в целом подбора игроков, инвестиций в них. При этом в футболе нет ничего невозможного. Футболка ЦСКА тоже имеет огромный вес, она дорогого стоит, каждый в клубе гордится, что носит ее. Вот от этого и будем отталкиваться, от себя», — приводит слова Мойзеса Sport24.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.