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Сегодня, 21:08

Мойзес: «Футболисты ЦСКА знают, что задолжали нашим болельщикам»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бразильский защитник ЦСКА Мойзес оценил результаты команды в прошлом сезоне и поделился ожиданиями от нового.

«Все футболисты ЦСКА знают, что мы задолжали нашим болельщикам. Мы не провели хороший чемпионат, но это уже прошлое. Сегодня нам нужно смотреть в настоящее. Уже все поменялось, произошли определенные перемены в нашей команде. Мы великолепно и мощно провели предсезонные сборы с Николичем», — приводит слова Мойзеса Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 ЦСКА занял 6-е место в РПЛ. В первом матче сезона-2024/25 армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).

Источник: Metaratings.ru
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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