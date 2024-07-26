Мойзес: «Футболисты ЦСКА знают, что задолжали нашим болельщикам»

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес оценил результаты команды в прошлом сезоне и поделился ожиданиями от нового.

«Все футболисты ЦСКА знают, что мы задолжали нашим болельщикам. Мы не провели хороший чемпионат, но это уже прошлое. Сегодня нам нужно смотреть в настоящее. Уже все поменялось, произошли определенные перемены в нашей команде. Мы великолепно и мощно провели предсезонные сборы с Николичем», — приводит слова Мойзеса Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 ЦСКА занял 6-е место в РПЛ. В первом матче сезона-2024/25 армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).