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Сегодня, 20:49

Мойзес — об увольнении Федотова: «Очень благодарен предыдущему тренерскому штабу ЦСКА»

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Бразильский защитник ЦСКА Мойзес отреагировал на увольнение Владимира Федотова с поста главного тренера московского клуба.

«Решения принимает руководство. Не гоже нам, игрокам, это обсуждать. Я очень благодарен предыдущему тренерскому штабу и желаю, чтобы у них всё получилось. Я поблагодарил каждого за время, проведенное вместе», — сказал Мойзес Metaratings.

Федотов стал главным тренером ЦСКА 15 июня 2022 года, сменив на этом посту Алексея Березуцкого. В 2023 году команда выиграла серебряные медали РПЛ и победила в Кубке России, а Федотов был признан лучшим тренером сезона. В июне 2024 года ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества со специалистом.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
Мойзес Барбоза
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