0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:38

Мойзес поделился мнением о состоянии Дивеева после матча с «Зенитом»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал о состоянии Игоря Дивеева после матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

— Наша профессия предполагает порой довольно жестокие стыки, никто не застрахован от травм. Мне не удалось пока пообщаться с Дивеевым. Лучше адресовать этот вопрос докторам. Все-таки будем надеяться, что ничего серьезного с ним не случилось.

— В чем главное отличие сегодняшнего матча «Зенита» от того, который был в первом круге чемпионата?
— Если не ошибаюсь, первый матч был во втором туре, мы только закончили предсезонный сбор, я подъехал, ребята начали собираться — было слабое понимание, сыгранность. Надо не забывать, что «Зенит» — сильная команда с очень качественными игроками. На сегодняшний момент команда уже сыгралась, взаимопонимание гораздо лучше. Дома показали высокий уровень интенсивности, матч был совершенно другой.

Без сомнения, мы играли с лидером чемпионата, с командой, которая на протяжении последних лет 4-5 является чемпионом России. У них качественный подбор игроков, без сомнения, празднование в раздевалке сегодня было более эмоциональным. Это победа с гораздо большим градусом.

dsadadad
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Может ли «Зенит» упустить чемпионство? Мнение Газзаева
Дивеев о травме: «Ощущения были болезненные, адская боль в поясничном отделе справа»
Газзаев выделил Кассьерру в составе «Зенита»
Обляков: «Тяжело такой отрыв от первого места отыграть. Но хочется выигрывать трофеи»
Мойзес: «Чалов обладает набором всех необходимых качеств для нападающего»
Дивеев: «В паузу буду восстанавливаться, еще не на сто процентов готов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мойзес о победе над «Зенитом»: «Все очень хорошо потрудились»

Газзаев: «Сложилось ощущение, что «Зенит» вышел на матч с ЦСКА с целью не проиграть»