Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:14

Защитник ЦСКА Мойзес заявил, что в РПЛ арбитры работают на высочайшем уровне

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес Роберто Барбоза поделился мнением об уровне судейства в чемпионате России.

«Видно, что все судьи — профессионалы, лига отличается высочайшим уровнем работы арбитров. Понятное дело, что в футболе могут происходить ошибки в ту или иную сторону. Все судьи — живые люди. Иногда они правильно расценивают эпизоды, иногда ошибаются, как все футболисты», — сказал Мойзес Metaratings.

Мойзес выступает в чемпионате России с 2022 года. На счету защитника 49 матчей вРПЛ, в которых он забил один гол и сделал две результативные передачи. Кроме того, на счету футболиста 21 матч в Кубке России.

Источник: Metaratings.ru
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
3
Обсудить
Читайте также
Валиева негативно отреагировала на интервью своего отца
Персонал отеля в Париже устроил забастовку перед открытием Олимпиады
Сменивший пол сын Илона Маска ответил на обвинения отца в обмане
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Во Франции предупредили ЕС об ответе России за использование ее активов
Экс-замминистра обороны Булгаков за 2018 год заработал 15,2 млн рублей
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Динамо» — «Локомотив», «Ростов» обыграл «Крылья Советов»: расписание и результаты матчей 2-го тура РПЛ

Ташуев: «У «Динамо» глубина состава лучше, чем у «Спартака»