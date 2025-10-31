Видео
31 октября, 19:06

Мойзес получил травму перед стартом матча ЦСКА — «Пари НН»

Алина Савинова

Защитник ЦСКА Мойзес травмировался перед стартовым свистком матча 14-го тура РПЛ с «Пари НН».

В стартовом составе 30-летнего футболиста заменил Артем Бандикян.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
31 октября, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Пари Нижний Новгород

8

  • Вездесущий

    нигер выбрал масквабад, так ему и надо!

    31.10.2025

  • Вездесущий

    парадавало! всех масквабаццев в топку!

    31.10.2025

  • vvi432

    Здоровья Мойзесу! Незаменимый игрок ЦСКА!

    31.10.2025

  • hattabych

    Паралелен или перпендикулярен не знаю, но сейчас молчать будут. У Гинера хоть рука беспалая но за горло держт крепче Садулаева))

    31.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Тушинский колхоз всегда сугубо перпендикулярен ..

    31.10.2025

  • hattabych

    Один год в Спартаке было много травмированных. Тогда наша пресса всех собак спустила на тренера по физподготовке, даже ушибы и разрыв крестообразных связок на него списали. Не успокоились, пока тот не уволился.

    31.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Когда игрок получает травму перед матчем - это всегда следствие неправильной или недостаточной разминки. Предигровую разминку обязан полностью контролировать тренер по физ.подготовке. Чем занимается этот имярек в команде ЦСКА? Лишиться самого важного в обороне игрока без игры, такое недопустимо в профессиональной команде. Кого с собой привел Селестини в тренерскую бригаду ЦСКА?

    31.10.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Пари НН (Нижний Новгород)
    ФК ЦСКА (Москва)
