Мойзес получил травму перед стартом матча ЦСКА — «Пари НН»

Защитник ЦСКА Мойзес травмировался перед стартовым свистком матча 14-го тура РПЛ с «Пари НН». В стартовом составе 30-летнего футболиста заменил Артем Бандикян. Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН». Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

31 октября, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

vvi432 Здоровья Мойзесу! Незаменимый игрок ЦСКА! 31.10.2025

hattabych Паралелен или перпендикулярен не знаю, но сейчас молчать будут. У Гинера хоть рука беспалая но за горло держт крепче Садулаева)) 31.10.2025

Saiga-спринтер Тушинский колхоз всегда сугубо перпендикулярен .. 31.10.2025

hattabych Один год в Спартаке было много травмированных. Тогда наша пресса всех собак спустила на тренера по физподготовке, даже ушибы и разрыв крестообразных связок на него списали. Не успокоились, пока тот не уволился. 31.10.2025