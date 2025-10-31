31 октября, 19:06
Защитник ЦСКА Мойзес травмировался перед стартовым свистком матча 14-го тура РПЛ с «Пари НН».
В стартовом составе 30-летнего футболиста заменил Артем Бандикян.
Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН».
vvi432
Здоровья Мойзесу! Незаменимый игрок ЦСКА!
31.10.2025
hattabych
Паралелен или перпендикулярен не знаю, но сейчас молчать будут. У Гинера хоть рука беспалая но за горло держт крепче Садулаева))
31.10.2025
Saiga-спринтер
Тушинский колхоз всегда сугубо перпендикулярен ..
31.10.2025
hattabych
Один год в Спартаке было много травмированных. Тогда наша пресса всех собак спустила на тренера по физподготовке, даже ушибы и разрыв крестообразных связок на него списали. Не успокоились, пока тот не уволился.
31.10.2025
Saiga-спринтер
Когда игрок получает травму перед матчем - это всегда следствие неправильной или недостаточной разминки. Предигровую разминку обязан полностью контролировать тренер по физ.подготовке. Чем занимается этот имярек в команде ЦСКА? Лишиться самого важного в обороне игрока без игры, такое недопустимо в профессиональной команде. Кого с собой привел Селестини в тренерскую бригаду ЦСКА?
31.10.2025