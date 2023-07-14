Мойзес прокомментировал переход Медины в «Спартак»

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал переход Хесуса Медины в «Спартак».

«Как реагировал на уход Медины в «Спартак»? Здесь, наверное, не мне высказываться, а нашему руководству и самому Медине. Я же повторю: ЦСКА будет двигаться дальше, как делал это прежде. Хесус отлично показал себя в ЦСКА, принес клубу много пользы. Но руководство знает свое дело, мы безгранично ему доверяем. ЦСКА будет продолжать идти вперед и бороться за титулы. Было принято такое решение, но это не мешает ЦСКА сохранять прежний курс. Нам скоро играть с «Зенитом», я думаю об этом», — приводит слова Мойзеса Sport24.

«Спартак» 10 июля объявил о переходе Медины. 26-летний парагваец подписал контракт до 2026 года. По информации «СЭ», «Спартак» заплатил за игрока около 7,5 миллиона евро.