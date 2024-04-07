Защитник ЦСКА Мойзес: «Мы отдает себе отчет, что вторые таймы у нас не такие удачные»

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал победу над «Факелом» (4:1) в матче 23-го тура чемпионата России.

— Почему у ЦСКА такие разные матчи? Сегодня вы разгромили «Факел», а в прошлые выходные сыграли 2:2 с «Сочи».

— Нам противостоят разные команды. Мы отдает себе отчет, что вторые таймы у нас не такие удачные. У нас не получается, может быть, контролировать игру. Понимаем, чего нам не хватает и в чем должны прибавить. Но сегодня мы одержали победу, контролировали игру от начала и до конца. И нам нужно продолжать также работать.

ЦСКА с 36 очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Московская команда продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах. У «Факела» 26 баллов и 11-я строчка. Воронежцы потерпели первое поражение за шесть последних игр в чемпионате России.