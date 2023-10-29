Мойзес о стычке с Кордобой после победы над «Краснодаром»: «Я его просто успокаивал»

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал победу армейцев над «Краснодаром» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

— Чувствовалось ли, что «Краснодар» лидер чемпионата?

— Они заслуживают быть лидерами, — передает корреспондент «СЭ» Сергей Жуков слова Мойзеса. — Они играют великолепно. Мы должны были сделать нашу часть. Мы играем дома и все мы очень счастливы, что нам удалось победить.

— Что за стычка произошла с Кордобой после матча?

— Я его просто успокаивал, он там со Зделаром зацепился. Я его просто успокаивал. Просто обсуждали моменты по игре.

Кордоба — великолепный игрок. Я его давно знаю. Ему нравится говорить какие-нибудь провокации. У нас очень интересная дуэль. Он — сильный игрок, я тоже. Я просто сделал свою работу, — сказал Мойзес.

«Краснодар» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ. «Быки» с 28 очками продолжают лидировать в РПЛ.

ЦСКА одержал первую победу с 30 сентября. Тогда команда Владимира Федотова обыграла «Балтику» (1:0). Армейцы набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице.