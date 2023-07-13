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13 июля, 23:59

Мойзес раскрыл детали своего выкупа ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза раскрыл детали своего выкупа.

«Выкуп состоялся благодаря моему правильному отношению к делу, уровню футбола, который я показывал на протяжении всего сезона и, конечно, усилиям ЦСКА. Переговоры в футболе часто затягиваются, обычное дело. Тут тоже долго работали юристы, менеджеры. Принципиальной договоренности мы достигли, когда я находился в отпуске. А еще перед ним я пообщался с руководством клуба, и мне принципиально подтвердили: на меня рассчитывают и сделают все, чтобы я остался», — приводит слова Мойзеса Sport24.

ЦСКА арендовал 28-летнего бразильца летом 2022 года из «Интернасьонала». Он провел за команду 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

В июне армейцы объявили об активации опции выкупа на защитника.

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Источник: Sport24
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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