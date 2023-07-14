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Сегодня, 14:20

Мойзес рассказал о своих отношениях с Федотовым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник московского ЦСКА Мойзес Барбоза рассказал о своих отношениях с главным тренером армейцев Владимиром Федотовым.

«Никогда не проявляли неуважения друг к другу. По рабочим вопросам, конечно, можем поговорить, поспорить, но это нормально. Я люблю этого человека, потому что он любит побеждать, а я по природе тоже победитель. В этом плане мы с Федотовым друг другу подошли. С течением времени наши отношения только крепнут. Федотов — прекрасный тренер и замечательный человек. С ним очень легко и приятно работать», — приводит слова Мойзеса Sport24.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-14-lyublyu-etogo-cheloveka-potomu-chto-on-lyubit-pobezhdat-moyzes-o-svoikh-otnosheniyakh-s-fedotovym-v-tsska
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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