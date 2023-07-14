Мойзес рассказал о своих отношениях с Федотовым

Защитник московского ЦСКА Мойзес Барбоза рассказал о своих отношениях с главным тренером армейцев Владимиром Федотовым.

«Никогда не проявляли неуважения друг к другу. По рабочим вопросам, конечно, можем поговорить, поспорить, но это нормально. Я люблю этого человека, потому что он любит побеждать, а я по природе тоже победитель. В этом плане мы с Федотовым друг другу подошли. С течением времени наши отношения только крепнут. Федотов — прекрасный тренер и замечательный человек. С ним очень легко и приятно работать», — приводит слова Мойзеса Sport24.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.