Мойзес рассказал об отличиях между РПЛ и чемпионатом Бразилии

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес рассказал, что думает о «Крыльях Советов» перед матчем 19-го тура РПЛ. Он также назвал основные отличия РПЛ и чемпионата Бразилии.

— Знаю, что «Крылья» провели хорошую трансферную кампанию, подписали сильного нападающего (Владимира Писарского), прошли мощное «Динамо» в Кубке. Так что просто нам точно не будет.

— Как тебе вообще уровень РПЛ после бразильского чемпионата?

— Отличия существенные. В Бразилии намного больше команд-грандов. В российской лиге есть ПФК ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и еще несколько, а там все же больше топовых клубов. Но РПЛ тоже сложная лига со множеством крепких команд. Чемпионом стать очень тяжело как здесь, так и там, — цитирует Мойзеса пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» состоится завтра, 12 марта. Начало — в 16.30 мск.

28-летний игрок «Интернасьоналя» выступает в московском клубе на правах аренды с лета 2022 года.