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Сегодня, 12:55

Мойзес считает, что Чалов может стать лучшим бомбардиром сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Мойзес высказался о результативности нападающих московской команды Федора Чалова и Антона Заболотного и важности их забитых мячей.

«Мы очень рады, что Чалов и Заболотный забивают. Чалов — сильный футболист, как и Заболотный. Эти парни забивают очень важные голы для нас. Кто из этих футболистов может стать лучшим бомбардиром сезона? Чалов», — приводит слова Мойзеса Metaratings.ru.

25-летний Чалов выступает за ЦСКА с января 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 21 матч, забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/moizes-chalov-mozhet-stat-luchshim-bombardirom-sezona-303376/
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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