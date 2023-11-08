Мойзес считает, что Чалов может стать лучшим бомбардиром сезона

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о результативности нападающих московской команды Федора Чалова и Антона Заболотного и важности их забитых мячей.

«Мы очень рады, что Чалов и Заболотный забивают. Чалов — сильный футболист, как и Заболотный. Эти парни забивают очень важные голы для нас. Кто из этих футболистов может стать лучшим бомбардиром сезона? Чалов», — приводит слова Мойзеса Metaratings.ru.

25-летний Чалов выступает за ЦСКА с января 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 21 матч, забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу.