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Сегодня, 20:44

Мойзес считает, что ЦСКА необходимо усиление в атаке

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Защитник ЦСКА Мойзес после матча 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) прокомментировал низкую результативность игроков атаки армейского клуба.

Список лучших бомбардиров команды текущего сезона возглавляет центральный защитник Игорь Дивеев, забивший 5 голов в 6 матчах.

— Дивеев — лучший бомбардир ЦСКА. Почему не забивают нападающие?

— Футбол — это не только нападающие, а 11 игроков на поле. Игорь сейчас переживает замечательный момент. Это часть тренировок, мы очень много отрабатываем стандартные положения. Боюсь, нашей команде нужно усиление в атаке. Руководство это прекрасно знает, но те кто сейчас находятся в команде по решению главного тренера тоже качественные и могут забивать голы.

После 5 матчей «Локомотив» с 12 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 7 очками — на 6-й строчке.

Константин Передерий

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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