Мойзес считает, что ЦСКА обязательно победит «Локомотив» в матче РПЛ

Сегодня, 18:51
Защитник ЦСКА Мойзес поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России по футболу против «Локомотива». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
27-летний бразильский футболист не сыграет сегодня из-за перебора желтых карточек.
«Я отлично себя чувствую, жду хорошей игры. Мы сегодня обязательно победим, верю в команду», — приводит слова Мойзеса «РБ Спорт».
Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования