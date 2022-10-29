Мойзес считает, что ЦСКА обязательно победит «Локомотив» в матче РПЛ

Защитник ЦСКА Мойзес поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России по футболу против «Локомотива». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

27-летний бразильский футболист не сыграет сегодня из-за перебора желтых карточек.

«Я отлично себя чувствую, жду хорошей игры. Мы сегодня обязательно победим, верю в команду», — приводит слова Мойзеса «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена».

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА