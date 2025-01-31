Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:28

Мойзес — о Круговом: «Он отличный игрок!»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Игрок ЦСКА Мойзес высказался о своем одноклубнике Даниле Круговом и оценил шансы ЦСКА в матче с «Зенитом» при новой схеме.

— Из связки с Круговым у вас теперь конкуренция за позицию.

— Круг отличный игрок. У нас получается здоровое соревнование за эту позицию. И полезное! Это поможет прогрессировать и ему, и мне. У нас в команде намечается сильный уровень конкуренции. Футбол в этом и состоит. ЦСКА от этого только выиграет, потому что получит двух великолепных латералей на этой позиции.

— Не рискованно играть против «Зенита» в первом матче после рестарта чемпионата по этой схеме?

— Почему рискованно?

— Это самый сильный клуб за последние несколько лет. С ними многие играют больше от обороны.

— По какой схеме предложите сыграть. В 10 защитников?

— С тройкой, как в первой части сезона.

— Нет, 10 против 10 будет в этом матче. Понятно, что мы уважаем «Зенит». Неважно, будет в линии 3 или 4 защитника. На поле идет игра 10 на 10.

В этом сезоне на счету 29-летнего бразильца 25 матчей во всех турнирах, два гола и две результативные передачи.

Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Главу Федерации фигурного катания Москвы заочно арестовали
Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности
FONBET потребовал с задержанного за взятку Анохина 100 миллионов рублей
СК установил личности пятерых убивших жителей Русского Поречного боевиков ВСУ
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил 876-й гол за карьеру в НХЛ
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя