Мойзес — о Круговом: «Он отличный игрок!»

Игрок ЦСКА Мойзес высказался о своем одноклубнике Даниле Круговом и оценил шансы ЦСКА в матче с «Зенитом» при новой схеме.

— Из связки с Круговым у вас теперь конкуренция за позицию.

— Круг отличный игрок. У нас получается здоровое соревнование за эту позицию. И полезное! Это поможет прогрессировать и ему, и мне. У нас в команде намечается сильный уровень конкуренции. Футбол в этом и состоит. ЦСКА от этого только выиграет, потому что получит двух великолепных латералей на этой позиции.

— Не рискованно играть против «Зенита» в первом матче после рестарта чемпионата по этой схеме?

— Почему рискованно?

— Это самый сильный клуб за последние несколько лет. С ними многие играют больше от обороны.

— По какой схеме предложите сыграть. В 10 защитников?

— С тройкой, как в первой части сезона.

— Нет, 10 против 10 будет в этом матче. Понятно, что мы уважаем «Зенит». Неважно, будет в линии 3 или 4 защитника. На поле идет игра 10 на 10.

В этом сезоне на счету 29-летнего бразильца 25 матчей во всех турнирах, два гола и две результативные передачи.