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Сегодня, 03:31

Мозес: «Уверен, по итогам сезона «Краснодар» займет хорошее место»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан считает, что краснодарская команда по итогам сезона займет хорошее место.

«Это только начало сезона, идем шаг за шагом. С каждым матчем мы будем становиться. Не нужно волноваться, мы в самом начале пути. Уверен, по итогам сезона мы займем хорошее место. Мы получим хороший результат», — цитирует «РБ Спорт» Мозеса.

В этом сезоне «Краснодар» в РПЛ дважды сыграл вничью — с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0). В Кубке России «быки» обыграли ЦСКА (1:0) в 1-м туре группового турнира пути РПЛ.

В 3-м туре РПЛ «Краснодар» на выезде встретится с «Факелом». Игра пройдет 4 августа.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Краснодар
Мозес Кобнан Дэвид
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