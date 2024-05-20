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Сегодня, 16:27

Мозес назвал самое яркое воспоминание за четыре года в «Спартаке»

Виктор Мозес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес назвал самое яркое воспоминание за время, проведенное в московском клубе.

«Самое яркое воспоминание? Европа, Европа, Европа. Часто вспоминаю наше выступление в Лиге Европы. Мы могли выйти в четвертьфинал. Очень жаль, что нас тогда исключили. Ничего не поделать. Но очевидно, что многое изменилось с того момента. Мы классно бились друг за друга как команда. Да, Лига Европы — самое яркое, что было у меня в «Спартаке», — заявил Мозес клубной пресс-службе.

Мозес перешел в «Спартак» из «Челси» в октябре 2020 года. За это время 33-летний игрок провел 84 матча за красно-белых, в которых забил десять голов и отдал столько же результативных передач.

В воскресенье, 19 мая «Спартак» объявил, что нигериец покинет клуб по окончании сезона.

Виктор Мозес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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