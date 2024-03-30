Мозес не приехал со «Спартаком» на матч против «Урала»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес не приехал со «Спартаком» на матч 22-го тура РПЛ против «Урала».

При этом вингер Тео Бонгонда впервые попал в заявку красно-белых после повреждения, полученного на Кубке Африки.

Игра между «Спартаком» и «Уралом» пройдет в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

В текущем сезоне 33-летний Мозес провел 14 матчей за красно-белых в РПЛ, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей. На счету 28-летнего Бонгонды 16 игр, 4 забитых мяча и 1 голевая передача.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Урал».