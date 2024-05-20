Мозес пожелал «Спартаку» стать чемпионом России в следующем сезоне

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес пожелал красно-белым завоевать чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

«Моя мечта, мое пожелание «Спартаку» — выиграть лигу в следующем сезоне. Это будет очень круто для клуба. Мы брали Кубок, но нужно победить в чемпионате», — приводит слова Мозеса пресс-служба «Спартака».

Мозес перешел в «Спартак» из «Челси» в октябре 2020 года. За это время 33-летний игрок провел 84 матча за красно-белых, в которых забил десять голов и отдал столько же результативных передач.

В воскресенье, 19 мая «Спартак» объявил, что нигериец покинет клуб по окончании сезона.