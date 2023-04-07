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Сегодня, 13:30

Мозес: «Спартак» стал еще лучше понимать идеи Абаскаля»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился мнением о прогрессе команды под руководством Гильермо Абаскаля.

«Команда стала еще лучше понимать идеи Абаскаля. Гильермо — сильный тренер, который четко понимает и хорошо доносит до команды, в какой футбол мы должны играть. Как следует обороняться, прессинговать, атаковать. Какие у нас сильные и слабые качества относительно конкретного соперника. И со стороны мне нравилась игра «Спартака». Опять же порой не хватало удачи, чтобы брать максимум очков в тех матчах, где у нас было преимущество. Но сезон продолжается, ничего еще не потеряно», — приводит слова Мозеса официальный сайт клуба.

«Спартак» после 21 матча занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 41 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 10 очков.

Источник: https://spartak.com/media/news/83346947-600c-4837-bff4-db24891cf721
Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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