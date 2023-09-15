Мозес: «Когда команда проигрывает, сразу начинаются разные разговоры. Все мы хотим снова побеждать»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о своем восстановлении после травмы и прокомментировал неудачную игру команды в последних матчах РПЛ.

«Я вернулся в строй, тренируюсь, и это сейчас самое главное. Очень этому рад. Я здесь и хочу играть.

Когда команда проигрывает, вокруг сразу начинаются разные разговоры. Я через такое проходил не раз. Рецепт один – оставаться верными себе, своему футболу. Тогда все наладится. Все мы хотим снова начать побеждать, радовать наших фанатов и вернуть улыбки на лица детей, которые смотрят наши матчи», – сказал Мозес в интервью пресс-службе «Спартака».

«Спартак» с 10 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 7 туров. В 8-м туре красно-белые на своем поле сыграют с «Сочи». Встреча пройдет в субботу, 16 сентября. Начало матча – в 19.00 по московскому времени.