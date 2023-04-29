Мозес: «Мне очень нравится Краснодар, это красивый город»

Нигерийский нападающий «Краснодара» Дэвид Кобнан Мозес рассказал об адаптации к жизни в России.

«Я постепенно осваиваюсь в «Краснодаре». Что мне нравится в России? Я об этом особо не думаю, сосредоточен на каждом матче. Но мне очень нравится Краснодар, это красивый город. Что меня удивило в России? Вообще, тут очень холодно. И еще здесь много хороших людей», — приводит «РБ Спорт» слова Мозеса.

«Краснодар» подписал контракт с Мозесом в январе этого года. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Краснодарская команда располагается на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.