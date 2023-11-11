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Сегодня, 13:26

Мухин на следующей неделе вернется в Москву для продолжения реабилитации

Сергей Разин
корреспондент
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника Максима Мухина.

«Максим Мухин перенес оперативное вмешательство несколько дней назад, все идет по плану. Через 5-7 дней он вернется в Москву для продолжения реабилитации», — сказал Безуглов в интервью пресс-службе клуба.

Мухин получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0). 6 ноября 22-летний россиянин перенес операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки.

В текущем Мухин он провел за красно-синих 16 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
Эдуард Безуглов
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