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Сегодня, 22:17

Мухин назвал неприемлемым забег Марио во время празднования гола в ворота ЦСКА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин отреагировал на поведение защитника «Зенита» Марио Фернандеса во время празднования года в ворота ЦСКА (1:1) в матче 7-го тура РПЛ.

32-летний бразилец покинул поле на 82-й минуте — его заменили на Андрея Мостового. Шесть минут спустя Дуглас Сантос сравнял счет после углового, а Фернандес добежал со скамейки запасных до углового флажка, чтобы отпраздновать гол в ворота бывшей команды.

«Я никак не отреагировал. Посмотрел и пошел дальше. На самом деле, это неприемлемо. Это не очень хороший поступок. Что бы я ему сказал? «Как дела у тебя?». Не знаю», — сказал Мухин.

Фернандес летом этого года подписал контракт с «Зенитом». С 2012 по 2022 годы защитник выступал за ЦСКА.

Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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