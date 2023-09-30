Мухин назвал неприемлемым забег Марио во время празднования гола в ворота ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин отреагировал на поведение защитника «Зенита» Марио Фернандеса во время празднования года в ворота ЦСКА (1:1) в матче 7-го тура РПЛ.

32-летний бразилец покинул поле на 82-й минуте — его заменили на Андрея Мостового. Шесть минут спустя Дуглас Сантос сравнял счет после углового, а Фернандес добежал со скамейки запасных до углового флажка, чтобы отпраздновать гол в ворота бывшей команды.

«Я никак не отреагировал. Посмотрел и пошел дальше. На самом деле, это неприемлемо. Это не очень хороший поступок. Что бы я ему сказал? «Как дела у тебя?». Не знаю», — сказал Мухин.

Фернандес летом этого года подписал контракт с «Зенитом». С 2012 по 2022 годы защитник выступал за ЦСКА.