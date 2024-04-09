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Сегодня, 01:10

Мухин: «Для ЦСКА такой сезон, что много очков было потеряно просто так на последних минутах»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ против «Факела» (4:1).

«Для ЦСКА такой сезон, что много очков было потеряно просто так на последних минутах, много ничьих. Но бывают такие времена у команд. Счет в матче с «Факелом» позволял чуть расслабиться, конечно, но все равно неприятно пропускать, ведь мы копим сухие игры для Игоря Акинфеева», — сказал Мухин в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

6 ноября ЦСКА сообщил в социальных сетях, что Мухин перенес операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки. В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

ЦСКА после 22 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков.

ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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