Мухин — о подкате головой: «Любой бы поступил также»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин объяснил своей подкат головой в матче 10-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0).

Во втором тайме 21-летний полузащитник потерял равновесие после стыка и в падении выбил мяч головой из ног соперника.

«Я думал, что будет опасная атака. И ее надо как-то предотвращать. Самым ближайшим местом оказалась голова. Что сказала Бобровский? Он сказал: «Ничего себе. Я до сих пор в шоке». А я отвечаю: «Чего такого?». Любой бы поступил также», — сказал Мухин.

В текущем сезоне Мухин провел 14 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.