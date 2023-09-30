Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:57

Мухин — о подкате головой: «Любой бы поступил также»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин объяснил своей подкат головой в матче 10-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0).

Во втором тайме 21-летний полузащитник потерял равновесие после стыка и в падении выбил мяч головой из ног соперника.

«Я думал, что будет опасная атака. И ее надо как-то предотвращать. Самым ближайшим местом оказалась голова. Что сказала Бобровский? Он сказал: «Ничего себе. Я до сих пор в шоке». А я отвечаю: «Чего такого?». Любой бы поступил также», — сказал Мухин.

В текущем сезоне Мухин провел 14 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
1
Обсудить
Читайте также
Юридический консультант Салаха рассказал о доходах футболиста
ЦСКА дома обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче РПЛ
В Москве прошел концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ
В бундестаге заявили о праве Киева атаковать ракетами Taurus территорию России
Женщину из Екатеринбурга убил подобранный ей на трассе мужчина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Рубин» — «Краснодар» и другие матчи
Гендиректор «Балтики»: «По бюджету наш клуб находится в нижней части таблицы»
Ненахов: «В этом сезоне больше напрягает не «Зенит», а «Краснодар»
В «Балтике» оценили старт сезона: «Не хотим бороться за выживание, а хотим быть в середине таблицы»
Бистрович — о возвращении на стадион ЦСКА: «Было странно выходить на поле в другой форме»
«Крылья Советов» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Гойкович рассказал, что Деограсия сказал футболистом перед матчем с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гойкович рассказал, что Деограсия сказал футболистом перед матчем с «Зенитом»

Агент Алексея Миранчука рассказал, что «Локомотив» был заинтересован в трансфере игрока