Мухин пропустит матч с «Динамо» из-за перебора желтых карточек

1 октября, 17:58
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин получил предупреждение в матче 11-го тура чемпионата России против «Химок».
Он получил желтую карточку в середине второго тайма.
Для Мухина это предупреждение стало четвертым в сезоне, так что он пропустит матч следующего тура РПЛ.
В 12-м туре чемпионата России ЦСКА проведет дерби против «Динамо». Матч пройдет на домашней арене ЦСКА 8 октября.
Методология
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Основные источники исследования