Мухин пропустит матч с «Динамо» из-за перебора желтых карточек

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин получил предупреждение в матче 11-го тура чемпионата России против «Химок».

Он получил желтую карточку в середине второго тайма.

Для Мухина это предупреждение стало четвертым в сезоне, так что он пропустит матч следующего тура РПЛ.

В 12-м туре чемпионата России ЦСКА проведет дерби против «Динамо». Матч пройдет на домашней арене ЦСКА 8 октября.