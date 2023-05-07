Мухин высказался о возможной организации чемпионского коридора для «Зенита»

Сегодня, 19:40
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал возможную организацию чемпионского коридора для «Зенита».
— Что в приоритете — Кубок России или серебро чемпионата страны?
— Кубок — максимально важен сейчас, потому что «Зенит» далеко оторвался. На досуге подумаю, погадаю.
— Были разговоры о чемпионском коридоре в контексте матча «Зенита» со «Спартаком». Как в принципе относишься к этой инициативе?
— В принципе, почему бы и нет? Команда трудится, первое место занимает, можно и поздравить.
— Даже если это принципиальный соперник?
— Сложно.
— «Барселона» недавно отказала в чемпионском коридоре.
— Ну и мы откажем.
— У вас сейчас мало игрового времени...
— Нормально все. Раньше играл больше? Раньше больше, сейчас прибавляем.
— Как думаете, с чем это связано?
— Может быть, в конкуренции проиграл.
«Зенит» досрочно оформит чемпионство, если обыграет «Спартак» в 26-м туре РПЛ.