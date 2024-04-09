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Сегодня, 01:40

Мухин заявил, что хотел бы сыграть за «Манчестер Юнайтед»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал, что хотел бы поиграть в АПЛ.

«Мой брат болеет за «Манчестер Юнайтед», я начал с ним болеть, поэтому для меня это любимая команда. Хотелось бы сыграть за них. Я готов поехать и учить английский язык. Когда отправляешься в страну и там учишь язык, разговариваешь с людьми, это дается проще. Поэтому ближе к делу стоит начинать учить язык», — сказал Мухин в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия-24».

6 ноября ЦСКА сообщил в социальных сетях, что Мухин перенес операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 16 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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