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Сегодня, 13:09

Mundo Deportivo: «Зенит» получит предложения по Малкому

Виталий Косик
Корреспондент
Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Малком может покинуть чемпионат России по окончании сезона, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, бразильцем интересуется ряд европейских клубов, но осуществить трансфер бразильца из российского клуба будет непросто.

Также в издании уверены, что Малком станет лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша чемпионата России.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл 32 матча за «Зенит», забил 25 голов и отдал 9 результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 27 миллионов евро.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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